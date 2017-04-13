Бенуа Пэр стал четвертьфиналистом турнира в Марракеше

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За 1 час 10 минут, проведённые на корте, Бенуа записал в свой актив шесть эйсов и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как его ровесник из Молдовы ни разу не подавал навылет, но допустил восемь двойных ошибок. После этого матча счёт в личных противостояниях между соперниками стал 2:0 в пользу представителя Франции.

Таким образом, в следующей стадии турнира в Марракеше Пэр скрестит ракетки или с болгарином Григором Димитровым, или с испанцем Томми Робредо.