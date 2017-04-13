Бенуа Пэр стал четвертьфиналистом турнира в Марракеше
39-й номер рейтинга АТР, 27-летний француз Бенуа Пэр, пробился в ¼ финала соревнований Grand Prix Hassan II в Марокко, одолев со счётом 6/2, 6/2 83-ю ракетку мира, молдаванина Раду Албота.
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За 1 час 10 минут, проведённые на корте, Бенуа записал в свой актив шесть эйсов и две двойные ошибки, реализовав четыре
Таким образом, в следующей стадии турнира в Марракеше Пэр скрестит ракетки или с болгарином Григором Димитровым, или с испанцем Томми Робредо.
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