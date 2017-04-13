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https://sport.mail.ru/news/tennis/29417394/
13 апреля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Бенуа Пэр стал четвертьфиналистом турнира в Марракеше

39-й номер рейтинга АТР, 27-летний француз Бенуа Пэр, пробился в ¼ финала соревнований Grand Prix Hassan II в Марокко, одолев со счётом 6/2, 6/2 83-ю ракетку мира, молдаванина Раду Албота.

39-й номер рейтинга <span class=error>АТР</span> 27-летний француз <span class=error>Бенуа</span> Пэр пробился в ¼ финала соревнований Grand <span class=error>Prix</span> Hassan II в Марокко одолев со счётом 6/2 6/2 83-ю ракетку мира молдаванина <span class=error>Раду</span> <span class=error>Албота</span>. Увеличить
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За 1 час 10 минут, проведённые на корте, Бенуа записал в свой актив шесть эйсов и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как его ровесник из Молдовы ни разу не подавал навылет, но допустил восемь двойных ошибок. После этого матча счёт в личных противостояниях между соперниками стал 2:0 в пользу представителя Франции.

Таким образом, в следующей стадии турнира в Марракеше Пэр скрестит ракетки или с болгарином Григором Димитровым, или с испанцем Томми Робредо.
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