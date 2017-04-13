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13 апреля 2017, 14:14 | Теннис | GoTennis.ru

Анника Бек покидает соревнования Ladies Open Biel Bienne

23-летняя немецкая теннисистка Анника Бек, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, завершила борьбу на турнире в Биле, проиграв со счётом 1/6, 3/6 233-й ракетке мира, 17-летней чешке Маркете Вондроушовой.

23-летняя немецкая теннисистка <span class=error>Анника</span> Бек занимающая 60-е место в рейтинге WTA завершила борьбу на турнире в <span class=error>Биле</span> проиграв со счётом 1/6 3/6 233-й ракетке мира 17-летней чешке <span class=error>Маркете</span> Вондроушовой. Увеличить
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Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 11 минут. За это время Анника сделала два брейка и один раз ошиблась на подаче, тогда как Маркета выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

В ¼ финала соревнований в Швейцарии Вондроушова сразится со своей соотечественницей Кристиной Плишковой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич.
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