Анника Бек покидает соревнования Ladies Open Biel Bienne
23-летняя немецкая теннисистка Анника Бек, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, завершила борьбу на турнире в Биле, проиграв со счётом 1/6, 3/6 233-й ракетке мира, 17-летней чешке Маркете Вондроушовой.
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Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 11 минут. За это время Анника сделала два брейка и один раз ошиблась на подаче, тогда как Маркета выполнила два эйса, реализовала шесть
В ¼ финала соревнований в Швейцарии Вондроушова сразится со своей соотечественницей Кристиной Плишковой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич.
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