Анника Бек покидает соревнования Ladies Open Biel Bienne

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Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 11 минут. За это время Анника сделала два брейка и один раз ошиблась на подаче, тогда как Маркета выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

В ¼ финала соревнований в Швейцарии Вондроушова сразится со своей соотечественницей Кристиной Плишковой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич.