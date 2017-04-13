«Его смех — самый чистый и искренний звук на свете». Виктория Азаренко опубликовала видео со своим сыном Лео
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала трогательное видео со своим сыном Лео. Наша соотечественница стала мамой в декабре 2016 года.
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«Мой маленький Лео (Симба). Его смех — самый чистый и искренний звук во всем мире!» — написала Азаренко в инстаграме.
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