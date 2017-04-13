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https://sport.mail.ru/news/tennis/29416913/
13 апреля 2017, 14:09 | Теннис | «Прессбол»

«Его смех — самый чистый и искренний звук на свете». Виктория Азаренко опубликовала видео со своим сыном Лео

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала трогательное видео со своим сыном Лео. Наша соотечественница стала мамой в декабре 2016 года.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> опубликовала трогательное видео со своим сыном <span class=error>Лео</span>. Наша соотечественница стала мамой в декабре 2016 года. Увеличить
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«Мой маленький Лео (Симба). Его смех — самый чистый и искренний звук во всем мире!» — написала Азаренко в инстаграме.

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