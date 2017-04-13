Светлана Пироженко не смогла пробиться в полуфинал турнира ИТФ в Турции
Белорусская теннисистка Светлана Пироженко (495 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира ИТФ в Турции. В матче ¼ финала наша соотечественница уступила чешке Петре Крейсовой (359) — 0:6, 2:6.
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Lale Cup (ITF Women`s Circuit, Стамбул, Турция, $60,000) Одиночный разряд. ¼ финала
Светлана Пироженко (495 ВТА, Беларусь, Q) — Петра Крейсова (359 ВТА, Чехия, Q) — 0:6, 2:6.
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