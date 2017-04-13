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https://sport.mail.ru/news/tennis/29416701/
13 апреля 2017, 13:54 | Теннис | «Прессбол»

Светлана Пироженко не смогла пробиться в полуфинал турнира ИТФ в Турции

Белорусская теннисистка Светлана Пироженко (495 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира ИТФ в Турции. В матче ¼ финала наша соотечественница уступила чешке Петре Крейсовой (359) — 0:6, 2:6.

Белорусская теннисистка Светлана <span class=error>Пироженко</span> (495 <span class=error>ВТА</span>) не смогла пробиться в полуфинал турнира <span class=error>ИТФ</span> в Турции. В матче ¼ финала наша соотечественница уступила чешке Петре <span class=error>Крейсовой</span> (359) — 0:6 2:6. Увеличить
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Lale Cup (ITF Women`s Circuit, Стамбул, Турция, $60,000) Одиночный разряд. ¼ финала

Светлана Пироженко (495 ВТА, Беларусь, Q) — Петра Крейсова (359 ВТА, Чехия, Q) — 0:6, 2:6.

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