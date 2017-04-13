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https://sport.mail.ru/news/tennis/29415926/
13 апреля 2017, 13:15 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Определились составы сборных Словакии и Нидерландов на поединок плей-офф

Стали известны окончательные составы национальных команд Словакии и Нидерландов на матч плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации».

Стали известны окончательные составы национальных команд Словакии и Нидерландов на матч <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации. Увеличить
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Так, капитан команды Словакии Матей Липтак вызвала на встречу с голландками Доминику Цибулкову, Кристину Куцову, Яну Чепелову и Ребекку Шрамкову.

В свою очередь, капитан нидерландской дружины Пол Хаархус пригласил в команду следующих теннисисток: Кики Бертенс, Синди Бургер, Аранту Рус и Ришель Хогенкамп.

Отметим, что матч между сборными Словакии и Нидерландами состоится 22—23 апреля в Братиславе.
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