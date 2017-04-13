«Кубок Федерации». Определились составы сборных Словакии и Нидерландов на поединок плей-офф

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Так, капитан команды Словакии Матей Липтак вызвала на встречу с голландками Доминику Цибулкову, Кристину Куцову, Яну Чепелову и Ребекку Шрамкову.

В свою очередь, капитан нидерландской дружины Пол Хаархус пригласил в команду следующих теннисисток: Кики Бертенс, Синди Бургер, Аранту Рус и Ришель Хогенкамп.