В Москве стартует ЧР по сквошу и рейтинговый турнир серии PSA-5
С 13 по 16 апреля 2017 года в московском Национальном
сквош-центре World Class Strogino пройдёт чемпионат России по сквошу.
За титул чемпионов России будут сражаться профессионалы со всей страны.
Одновременно с чемпионатом России пройдёт профессиональный рейтинговый мировой турнир серии PSA-5, обладателем «уайлд-кард» на который стал россиянин Константин Кострыкин.
Также во время проведения чемпионата России будут разыграны медали в любительских категориях М (men)1, М2, М3, W (women)1, W2 и в корпоративном турнире среди финансистов — BCS.
В Москве выступят спортсмены из России, Великобритании, Финляндии, Португалии, Израиля, Австралии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Германии и Украины.
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