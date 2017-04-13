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https://sport.mail.ru/news/tennis/29415667/
13 апреля 2017, 12:58 | Теннис | Чемпионат.com

В Москве стартует ЧР по сквошу и рейтинговый турнир серии PSA-5

С 13 по 16 апреля 2017 года в московском Национальном сквош-центре World Class Strogino пройдёт чемпионат России по сквошу.

За титул чемпионов России будут сражаться профессионалы со всей страны.

Одновременно с чемпионатом России пройдёт профессиональный рейтинговый мировой турнир серии PSA-5, обладателем «уайлд-кард» на который стал россиянин Константин Кострыкин.

Также во время проведения чемпионата России будут разыграны медали в любительских категориях М (men)1, М2, М3, W (women)1, W2 и в корпоративном турнире среди финансистов — BCS.

В Москве выступят спортсмены из России, Великобритании, Финляндии, Португалии, Израиля, Австралии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Германии и Украины.
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