В Москве стартует ЧР по сквошу и рейтинговый турнир серии PSA-5

За титул чемпионов России будут сражаться профессионалы со всей страны.



Одновременно с чемпионатом России пройдёт профессиональный рейтинговый мировой турнир серии PSA-5, обладателем «уайлд-кард» на который стал россиянин Константин Кострыкин.



Также во время проведения чемпионата России будут разыграны медали в любительских категориях М (men)1, М2, М3, W (women)1, W2 и в корпоративном турнире среди финансистов — BCS.



В Москве выступят спортсмены из России, Великобритании, Финляндии, Португалии, Израиля, Австралии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Германии и Украины.