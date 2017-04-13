Стал известен состав сборной США на поединок «Кубка Федерации» с командой Чехии
Определился окончательный состав национальный сборной США на матч ½ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды Чехии.
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Капитан американской сборной Кэти Риналди вызвала на матч следующих теннисисток: Коко Вандевеге, Шелби Роджерс, Бетани
Напомним, что полуфинальный поединок между сборными США и Чехии пройдёт
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