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13 апреля 2017, 12:26 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен состав сборной США на поединок «Кубка Федерации» с командой Чехии

Определился окончательный состав национальный сборной США на матч ½ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды Чехии.

Определился окончательный состав национальный сборной США на матч ½ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации против команды Чехии. Увеличить
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Капитан американской сборной Кэти Риналди вызвала на матч следующих теннисисток: Коко Вандевеге, Шелби Роджерс, Бетани Маттек-Сэндс, Лорен Дэвис.

Напомним, что полуфинальный поединок между сборными США и Чехии пройдёт 22—23 апреля во Флориде.
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