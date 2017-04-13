Составы команд Канады и Казахстана в Fed Cup
Стали известны заявки сборных Канады и Казахстана на матч
плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации.
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Матчевая встреча за право играть во второй Мировой группе состоится
Сборная Канады: Франсуаза Абанда (194-я ракетка мира), Бианка Андрееску (189), Кэтрин Себов (295), Габриэла Дабровски (20-я ракетка мира в парном рейтинге). Капитан — Сильвейн Брюно.
Сборная Казахстана: Юлия Путинцева (31), Ярослава Шведова (51), Галина Воскобоева (268), Камила Керимбаева (362). Капитан — Диас Доскараев.
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