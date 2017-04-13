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https://sport.mail.ru/news/tennis/29413474/
13 апреля 2017, 10:38 | Теннис | GoTennis.ru

Дзаламидзе и Мариа пробились в ¼ финала парных соревнований в Боготе

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе (на фото), а также её коллега из Германии Татьяна Мариа вышли в четвертьфинал турнира Claro Open Colsanitas в парном разряде, одолев на старте соревнований американский дуэт в составе Эшли Вейнхолд и Кейтлин Хориски, — 7/4, 4/6, 10:7.

Российская теннисистка <span class=error>Натела</span> Дзаламидзе (на <span class=stop>фото</span>) а также её коллега из Германии Татьяна <span class=error>Мариа</span> вышли в четвертьфинал турнира Claro <span class=error>Open</span> Colsanitas в парном разряде одолев на старте соревнований американский дуэт в составе <span class=error>Эшли</span> Вейнхолд и <span class=error>Кейтлин</span> <span class=error>Хориски</span> — 7/4 4/6 10:7. Увеличить
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За 1 час 27 минут, проведённые на корте, Натела и Татьяна сделали три брейка и две двойные ошибки, тогда как их оппонентки записали в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Прежде пары друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Колумбии Дзаламидзе и Мариа скрестят ракетки с россиянкой Ириной Хромачёвой и сербкой Ниной Стоянович.
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