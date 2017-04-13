Дзаламидзе и Мариа пробились в ¼ финала парных соревнований в Боготе

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За 1 час 27 минут, проведённые на корте, Натела и Татьяна сделали три брейка и две двойные ошибки, тогда как их оппонентки записали в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Прежде пары друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Колумбии Дзаламидзе и Мариа скрестят ракетки с россиянкой Ириной Хромачёвой и сербкой Ниной Стоянович.