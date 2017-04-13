Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29413473/
13 апреля 2017, 10:37 | Теннис | GoTennis.ru

Хромачёва и Стоянович с победы стартовали на турнире Claro Open Colsanitas в парном разряде

Россиянка Ирина Хромачёва (на фото) и сербка Нина Стоянович стали участницами ¼ финала парных соревнований в столице Колумбии, нанеся в дебютном поединке поражение гречанке Марии Саккари и испанке Саре Соррибес-Тормо, — 7/6 (5), 7/6 (1).

Россиянка Ирина Хромачёва (на <span class=stop>фото</span>) и сербка Нина Стоянович стали участницами ¼ финала парных соревнований в столице Колумбии нанеся в дебютном поединке поражение гречанке Марии <span class=error>Саккари</span> и испанке <span class=error>Саре</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> — 7/6 (5) 7/6 (1). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча дуэтом продолжалась 1 час 44 минуты. За это время обе пары ни разу не подавали навылет, но реализовали по пять брейк-пойнтов, при этом Ирина и Нина допустили шесть двойных ошибок, а Мария и Сара — восемь.

В следующей стадии парного турнира Claro Open Colsanitas Хромачёва и Стоянович сразятся с россиянкой Нателой Дзаламидзе и немкой Татьяной Мариа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

"Кубок Федерации". Объявлены составы сборных Беларуси и Швейцарии на матч 1/2 финала турнира

Серджио Палмьери: Скьявоне должна освободить место в турнирной сетке более молодым игрокам

Кристина Плишкова: Мне очень нравится выступать на харде в зале