Хромачёва и Стоянович с победы стартовали на турнире Claro Open Colsanitas в парном разряде
Россиянка Ирина Хромачёва (на фото) и сербка Нина Стоянович стали участницами ¼ финала парных соревнований в столице Колумбии, нанеся в дебютном поединке поражение гречанке Марии Саккари и испанке Саре
Соррибес-Тормо, — 7/6 (5), 7/6 (1).
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Первая встреча дуэтом продолжалась 1 час 44 минуты. За это время обе пары ни разу не подавали навылет, но реализовали по пять
В следующей стадии парного турнира Claro Open Colsanitas Хромачёва и Стоянович сразятся с россиянкой Нателой Дзаламидзе и немкой Татьяной Мариа.
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