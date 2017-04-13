Хромачёва и Стоянович с победы стартовали на турнире Claro Open Colsanitas в парном разряде

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Первая встреча дуэтом продолжалась 1 час 44 минуты. За это время обе пары ни разу не подавали навылет, но реализовали по пять брейк-пойнтов, при этом Ирина и Нина допустили шесть двойных ошибок, а Мария и Сара — восемь.

В следующей стадии парного турнира Claro Open Colsanitas Хромачёва и Стоянович сразятся с россиянкой Нателой Дзаламидзе и немкой Татьяной Мариа.