Хьюстон. 14 эйсов помогли Фелисиано Лопесу выйти во второй круг турнирa

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Первая встреча спортсменов продолжалась 1 час 37 минут. За это время Фелисиано 14 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и один раз ошибся на подаче. Его соперник сделал три эйса, один брейк и две двойные ошибки.

В следующей стадии турнира в Хьюстоне представитель Испании поборется с корейцем Хён Чоном.