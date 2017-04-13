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https://sport.mail.ru/news/tennis/29413089/
13 апреля 2017, 10:13 | Теннис | GoTennis.ru

Хьюстон. 14 эйсов помогли Фелисиано Лопесу выйти во второй круг турнирa

35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, находящийся на 40-й позиции в мировой табели о рангах, с победы стартовал на соревнованиях US Men’s Clay Court Champiosnhip в США, взяв верх над 116-й ракеткой мира, 23-летним хозяином кортов Бьорном Фратанджело, — 7/5, 6/4.

35-летний испанский теннисист Фелисиано <span class=error>Лопес</span> находящийся на 40-й позиции в мировой табели о рангах с победы стартовал на соревнованиях US Men's <span class=error>Clay</span> Court Champiosnhip в США взяв верх над 116-й ракеткой мира 23-летним хозяином кортов <span class=error>Бьорном</span> Фратанджело — 7/5 6/4. Увеличить
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Первая встреча спортсменов продолжалась 1 час 37 минут. За это время Фелисиано 14 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и один раз ошибся на подаче. Его соперник сделал три эйса, один брейк и две двойные ошибки.

В следующей стадии турнира в Хьюстоне представитель Испании поборется с корейцем Хён Чоном.
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Эрнесто Эскобедо успешно стартовал на турнире в Хьюстоне

20-летний американский теннисист Эрнесто Эскобедо, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, с победы стартовал на домашних соревнованиях US Men’s Clay Court Champiosnhip, одолев в дебютном поединке 157-ю ракетку мира, своего 25-летнего соотечественника Тенниса Сандгрена, — 6/3, 6/3.
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