Хьюстон. 14 эйсов помогли Фелисиано Лопесу выйти во второй круг турнирa
35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, находящийся на 40-й позиции в мировой табели о рангах, с победы стартовал на соревнованиях US Men’s Clay Court Champiosnhip в США, взяв верх над 116-й ракеткой мира, 23-летним хозяином кортов Бьорном Фратанджело, — 7/5, 6/4.
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Первая встреча спортсменов продолжалась 1 час 37 минут. За это время Фелисиано 14 раз подавал навылет, реализовал три
В следующей стадии турнира в Хьюстоне представитель Испании поборется с корейцем Хён Чоном.
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