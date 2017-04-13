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https://sport.mail.ru/news/tennis/29413088/
13 апреля 2017, 10:12 | Теннис | GoTennis.ru

Claro Open Colsanitas. Далила Якупович взяла всего три гейма в матче с Франческой Скьявоне

142-й номер рейтинга WTA, 26-летняя словенка Далила Якупович, покидает турнир в столице Колумбии, проиграв со счётом 1/6, 2/6 168-й ракетке мира, 36-летней итальянке Франческе Скьявоне.

142-й номер рейтинга WTA 26-летняя словенка <span class=error>Далила</span> Якупович покидает турнир в столице Колумбии проиграв со счётом 1/6 2/6 168-й ракетке мира 36-летней итальянке <span class=error>Франческе</span> Скьявоне. Увеличить
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Поединок длился 1 час 13 минут. За это время Далила ни разу не подавала навылет, но допустила семь двойных ошибок, тогда как Франческа реализовала четыре брейк-пойнта и шесть раз ошиблась на подаче. После этого матча счёт в личных противостояниях между соперницами стал равным — 1:1.

В ¼ финала соревнований Claro Open Colsanitas Скьявоне сразится с победительницей встречи Кики Бертенс (Нидерланды) — Синди Бургер (Нидерланды).
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