Claro Open Colsanitas. Далила Якупович взяла всего три гейма в матче с Франческой Скьявоне

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Поединок длился 1 час 13 минут. За это время Далила ни разу не подавала навылет, но допустила семь двойных ошибок, тогда как Франческа реализовала четыре брейк-пойнта и шесть раз ошиблась на подаче. После этого матча счёт в личных противостояниях между соперницами стал равным — 1:1.

В ¼ финала соревнований Claro Open Colsanitas Скьявоне сразится с победительницей встречи Кики Бертенс (Нидерланды) — Синди Бургер (Нидерланды).