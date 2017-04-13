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https://sport.mail.ru/news/tennis/29413076/
13 апреля 2017, 10:06 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в турецком Стамбуле (призовой фонд — 60 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала <span class=error>Лапко</span> (246-й номер рейтинга WTA) переиграла итальянскую теннисистку <span class=error>Джессику</span> <span class=error>Пьери</span> (304) — 6:3 6:4. Увеличить
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В поединке 1/8 финала Лапко (246-й номер рейтинга WTA) переиграла итальянскую теннисистку Джессику Пьери (304) — 6:3, 6:4. Сегодня в матче за выход в полуфинал одиночного разряда Вера Лапко встретится с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой (138).

Нынешний лидер женской сборной Беларуси Александра Саснович (108) в эти дни выступает на представительном турнире в швейцарском Биле (призовой фонд — 226 тыс. евро). Пробившись в основную сетку через квалификацию, Александра победила в первом раунде французскую теннисистку Полин Парментье, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге — 3:6, 6:2, 6:3. Сегодня в поединке 1/8 финала Александра Саснович сыграет со швейцаркой Викторией Голубич, занимающей 54-е место в рейтинге WTA. Для обеих спортсменок эта встреча станет своеобразной репетицией перед матчем сборных Беларуси и Швейцарии в полуфинале Кубка Федерации, который пройдет 22—23 апреля в Минске. Еще одна белоруска Ольга Говорцова (190) играет на турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.). В первом раунде Говорцова победила американку Джейми Леб (158) — 6:2, 6:2, а сегодня в поединке за выход в четвертьфинал будет соперничать с канадской теннисисткой Александрой Возняк (310).

На мужском турнире в марокканском Марракеше (призовой фонд — 540 тыс. евро) белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи зачехлили ракетки после матча первого круга парного разряда, уступив британско-хорватскому дуэту Доминик Инглот / Мате Павич со счетом 4:6, 4:6.

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