Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

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В поединке 1/8 финала Лапко (246-й номер рейтинга WTA) переиграла итальянскую теннисистку Джессику Пьери (304) — 6:3, 6:4. Сегодня в матче за выход в полуфинал одиночного разряда Вера Лапко встретится с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой (138).

Нынешний лидер женской сборной Беларуси Александра Саснович (108) в эти дни выступает на представительном турнире в швейцарском Биле (призовой фонд — 226 тыс. евро). Пробившись в основную сетку через квалификацию, Александра победила в первом раунде французскую теннисистку Полин Парментье, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге — 3:6, 6:2, 6:3. Сегодня в поединке 1/8 финала Александра Саснович сыграет со швейцаркой Викторией Голубич, занимающей 54-е место в рейтинге WTA. Для обеих спортсменок эта встреча станет своеобразной репетицией перед матчем сборных Беларуси и Швейцарии в полуфинале Кубка Федерации, который пройдет 22—23 апреля в Минске. Еще одна белоруска Ольга Говорцова (190) играет на турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.). В первом раунде Говорцова победила американку Джейми Леб (158) — 6:2, 6:2, а сегодня в поединке за выход в четвертьфинал будет соперничать с канадской теннисисткой Александрой Возняк (310).