Кербер вошла в состав сборной Германии на матч с Украиной в Кубке Федерации
Стали известны составы сборных Германии и Украины на матч
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.
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Игры состоятся в Штутгарте (Германия)
В заявку сборной Германии вошли первая ракетка мира Анжелика Кербер, а также Лаура Зигемунд, Юлия Гёргес, Карина Виттёфт.
За сборную Украины сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.
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