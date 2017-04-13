Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29412702/
13 апреля 2017, 9:37 | Теннис | Чемпионат.com

Кербер вошла в состав сборной Германии на матч с Украиной в Кубке Федерации

Стали известны составы сборных Германии и Украины на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Стали известны составы сборных Германии и Украины на матч <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка Федерации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игры состоятся в Штутгарте (Германия) 22—23 апреля.

В заявку сборной Германии вошли первая ракетка мира Анжелика Кербер, а также Лаура Зигемунд, Юлия Гёргес, Карина Виттёфт.

За сборную Украины сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису

Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису

Капитаны сборных Украины и Германии по теннису Михаил Филима и Барбара Риттнер объявили составы своих команд на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Украины.
Еще 2 новости  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!