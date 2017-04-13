Эрнесто Эскобедо успешно стартовал на турнире в Хьюстоне

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Первая встреча соперников длилась 1 час 17 минут. За эо время Эрнесто записал в свой актив пять эйсов и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта, тогда как его оппонент четырежды подавал навылет и два раза ошибся на подаче.

В следующей стадии турнира в Хьюстоне Эскобедо сразится с бразильцем Тьяго Монтейро, который ранее взял верх над хозяином кортов Дональдом Янгом.