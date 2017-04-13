Эрнесто Эскобедо успешно стартовал на турнире в Хьюстоне
20-летний американский теннисист Эрнесто Эскобедо, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, с победы стартовал на домашних соревнованиях US Men’s Clay Court Champiosnhip, одолев в дебютном поединке 157-ю ракетку мира, своего 25-летнего соотечественника Тенниса Сандгрена, — 6/3, 6/3.
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Первая встреча соперников длилась 1 час 17 минут. За эо время Эрнесто записал в свой актив пять эйсов и одну двойную ошибку, реализовав три
В следующей стадии турнира в Хьюстоне Эскобедо сразится с бразильцем Тьяго Монтейро, который ранее взял верх над хозяином кортов Дональдом Янгом.
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