Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29412556/
13 апреля 2017, 9:26 | Теннис | GoTennis.ru

Эрнесто Эскобедо успешно стартовал на турнире в Хьюстоне

20-летний американский теннисист Эрнесто Эскобедо, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, с победы стартовал на домашних соревнованиях US Men’s Clay Court Champiosnhip, одолев в дебютном поединке 157-ю ракетку мира, своего 25-летнего соотечественника Тенниса Сандгрена, — 6/3, 6/3.

20-летний американский теннисист <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо занимающий 91-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> с победы стартовал на домашних соревнованиях US Men's <span class=error>Clay</span> Court Champiosnhip одолев в дебютном поединке 157-ю ракетку мира своего 25-летнего соотечественника Тенниса <span class=error>Сандгрена</span> — 6/3 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча соперников длилась 1 час 17 минут. За эо время Эрнесто записал в свой актив пять эйсов и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта, тогда как его оппонент четырежды подавал навылет и два раза ошибся на подаче.

В следующей стадии турнира в Хьюстоне Эскобедо сразится с бразильцем Тьяго Монтейро, который ранее взял верх над хозяином кортов Дональдом Янгом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Хьюстон. 14 эйсов помогли Фелисиано Лопесу выйти во второй круг турнирa

Ирина Хромачёва завершила борьбу на соревнованиях в Боготе

Эрнесто Эскобедо успешно стартовал на турнире в Хьюстоне