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https://sport.mail.ru/news/tennis/29407176/
12 апреля 2017, 18:20 | Теннис | УНИАН

Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису

Капитаны сборных Украины и Германии по теннису Михаил Филима и Барбара Риттнер объявили составы своих команд на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Украины.

Лидеры двух команд <span class=error>Элина</span> Свитолина и Анжелика <span class=error>Кербер</span> скорее всего сыграют друг с другом в Штутгарте. Увеличить
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Матч состоится в немецком Штутгарте 22—23 апреля.

В состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№ 323) и Надежда Киченок (№ 400).

Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№ 37), Юлия Гергес (№ 46) и Карина Виттхефт (№ 69).

За 1 час до начала церемонии открытия матча капитаны могут внести изменения в первоначальные составы.

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