Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису
Капитаны сборных Украины и Германии по теннису Михаил Филима и Барбара Риттнер объявили составы своих команд на матч
плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Украины.
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Матч состоится в немецком Штутгарте
В состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№ 323) и Надежда Киченок (№ 400).
Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№ 37), Юлия Гергес (№ 46) и Карина Виттхефт (№ 69).
За 1 час до начала церемонии открытия матча капитаны могут внести изменения в первоначальные составы.
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