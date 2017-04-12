Определены составы сборных Беларуси и Швейцарии на полуфинал Кубка Федерации по теннису

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В составе хозяев площадки выступят Александра Cаснович (108-я в рейтинге WTA), Арина Соболенко (129), Ольга Говорцова (190) и Вера Лапко (264). Капитаном белорусской команды является Эдуард Дубров.

За Швейцарию в парном разряде выступит экс-первая ракетка мира Мартина Хингис (8-й номер WTA в парном разряде), Тимеа Бачински (22-я в рейтинге WTA), Виктория Голубич (54), Белинда Бенчич (130).

Матч Кубка Федерации пройдет на «Чижовка-Арене». 22 апреля в 12.40 состоится церемония открытия матча, после которой будут сыграны поединки в одиночном разряде. В воскресенье, 23 апреля, участников ожидает две одиночные встречи и игра в парном разряде.

В рейтинге команд Кубка Федерации Беларусь занимает пятое место. В 2016 году подопечные Эдуарда Дуброва в первом круге II Мировой группы обыграли сборную Канады — 3:2, а затем пробились в плей-офф Мировой группы, взяв верх над теннисистками из России — 3:2. Благодаря громкой победе белорусок (в Москве за команду выступали Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Арина Соболенко, Вера Лапко) в феврале 2017 года они принимали в матче первого круга Мировой группы Нидерланды и были сильнее со счетом — 4:1.

В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Федерации предстоящий соперник команда Швейцарии занимает четвертое место. До этого команды трижды встречались в рамках Кубка Федерации. Соперницы белорусок ведут в личных встречах — 2:1. В прошлом году швейцарки в полуфинале Кубка Федерации уступили команде Чехии, будущим победителям турнира.