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https://sport.mail.ru/news/tennis/29406305/
12 апреля 2017, 17:22 | Теннис | БЕЛТА

Определены составы сборных Беларуси и Швейцарии на полуфинал Кубка Федерации по теннису

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назван состав белорусских теннисисток на полуфинальный матч Кубка Федерации с соперницами из Швейцарии, который пройдет в Минске 22—23 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации тенниса.

В составе хозяев площадки выступят Александра Cаснович (108-я в рейтинге WTA) Арина <span class=error>Соболенко</span> (129) Ольга <span class=error>Говорцова</span> (190) и Вера <span class=error>Лапко</span> (264). Капитаном белорусской команды является Эдуард Дубров. Увеличить
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В составе хозяев площадки выступят Александра Cаснович (108-я в рейтинге WTA), Арина Соболенко (129), Ольга Говорцова (190) и Вера Лапко (264). Капитаном белорусской команды является Эдуард Дубров.

За Швейцарию в парном разряде выступит экс-первая ракетка мира Мартина Хингис (8-й номер WTA в парном разряде), Тимеа Бачински (22-я в рейтинге WTA), Виктория Голубич (54), Белинда Бенчич (130).

Матч Кубка Федерации пройдет на «Чижовка-Арене». 22 апреля в 12.40 состоится церемония открытия матча, после которой будут сыграны поединки в одиночном разряде. В воскресенье, 23 апреля, участников ожидает две одиночные встречи и игра в парном разряде.

В рейтинге команд Кубка Федерации Беларусь занимает пятое место. В 2016 году подопечные Эдуарда Дуброва в первом круге II Мировой группы обыграли сборную Канады — 3:2, а затем пробились в плей-офф Мировой группы, взяв верх над теннисистками из России — 3:2. Благодаря громкой победе белорусок (в Москве за команду выступали Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Арина Соболенко, Вера Лапко) в феврале 2017 года они принимали в матче первого круга Мировой группы Нидерланды и были сильнее со счетом — 4:1.

В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Федерации предстоящий соперник команда Швейцарии занимает четвертое место. До этого команды трижды встречались в рамках Кубка Федерации. Соперницы белорусок ведут в личных встречах — 2:1. В прошлом году швейцарки в полуфинале Кубка Федерации уступили команде Чехии, будущим победителям турнира.

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Новости Тенниса

Кубок федерации. Мартина Хингис сыграет за сборную Швейцарии на «Чижовка-Арене» против команды Беларуси

Кубок федерации. Мартина Хингис сыграет за сборную Швейцарии на «Чижовка-Арене» против команды Беларуси

В Минске на «Чижовка-Арене» 22—23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Капитаны команд назвали составы на предстоящую встречу. В частности, за швейцарок выступит суперзвезда мирового тенниса Мартина Хингис.
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