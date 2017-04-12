Определены составы сборных Беларуси и Швейцарии на полуфинал Кубка Федерации по теннису
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назван состав белорусских теннисисток на полуфинальный матч Кубка Федерации с соперницами из Швейцарии, который пройдет в Минске
22—23 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации тенниса.
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В составе хозяев площадки выступят Александра Cаснович (108-я в рейтинге WTA), Арина Соболенко (129), Ольга Говорцова (190) и Вера Лапко (264). Капитаном белорусской команды является Эдуард Дубров.
За Швейцарию в парном разряде выступит
Матч Кубка Федерации пройдет на «Чижовка-Арене». 22 апреля в 12.40 состоится церемония открытия матча, после которой будут сыграны поединки в одиночном разряде. В воскресенье, 23 апреля, участников ожидает две одиночные встречи и игра в парном разряде.
В рейтинге команд Кубка Федерации Беларусь занимает пятое место. В 2016 году подопечные Эдуарда Дуброва в первом круге II Мировой группы обыграли сборную Канады — 3:2, а затем пробились в
В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Федерации предстоящий соперник команда Швейцарии занимает четвертое место. До этого команды трижды встречались в рамках Кубка Федерации. Соперницы белорусок ведут в личных встречах — 2:1. В прошлом году швейцарки в полуфинале Кубка Федерации уступили команде Чехии, будущим победителям турнира.
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