Биль. Комардина и Гьорческа без борьбы прошли в ¼ финала парных соревнований
Российско-македонский дуэт теннисисток в составе Анастасии Комардиной и Лины Гьорческой без борьбы вышел в четвертьфинал парного турнира в Биле.
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Соперницы Анастасии и Лины — бельгийка Элизе Мертенс и британка Хизер Уотсон — отказались от участия во встрече. Причины такого решения пары
В ¼ финала турнира Ladies Open Biel Bienne в парном разряде Комардина и Гьорческа сыграют либо со швейцарками Тимеа Бачински и Мартиной Хингис, либо с латвийкой Дианой Марцинкевич и немкой Кариной Виттхёфт.
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