Биль. Комардина и Гьорческа без борьбы прошли в ¼ финала парных соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперницы Анастасии и Лины — бельгийка Элизе Мертенс и британка Хизер Уотсон — отказались от участия во встрече. Причины такого решения пары пресс-служба соревнований не сообщает.

В ¼ финала турнира Ladies Open Biel Bienne в парном разряде Комардина и Гьорческа сыграют либо со швейцарками Тимеа Бачински и Мартиной Хингис, либо с латвийкой Дианой Марцинкевич и немкой Кариной Виттхёфт.