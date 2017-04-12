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https://sport.mail.ru/news/tennis/29405199/
12 апреля 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Биль. Комардина и Гьорческа без борьбы прошли в ¼ финала парных соревнований

Российско-македонский дуэт теннисисток в составе Анастасии Комардиной и Лины Гьорческой без борьбы вышел в четвертьфинал парного турнира в Биле.

<nobr>Российско-македонский</nobr> дуэт теннисисток в составе Анастасии <span class=error>Комардиной</span> и <span class=error>Лины</span> <span class=error>Гьорческой</span> без борьбы вышел в четвертьфинал парного турнира в <span class=error>Биле</span>. Увеличить
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Соперницы Анастасии и Лины — бельгийка Элизе Мертенс и британка Хизер Уотсон — отказались от участия во встрече. Причины такого решения пары пресс-служба соревнований не сообщает.

В ¼ финала турнира Ladies Open Biel Bienne в парном разряде Комардина и Гьорческа сыграют либо со швейцарками Тимеа Бачински и Мартиной Хингис, либо с латвийкой Дианой Марцинкевич и немкой Кариной Виттхёфт.
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