Кубок федерации. Мартина Хингис сыграет за сборную Швейцарии на «Чижовка-Арене» против команды Беларуси
В Минске на «Чижовка-Арене»
22—23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Капитаны команд назвали составы на предстоящую встречу. В частности, за швейцарок выступит суперзвезда мирового тенниса Мартина Хингис.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БЕЛАРУСЬ
Александра САСНОВИЧ (22.03.1994, 108 ВТА)
Арина СОБОЛЕНКО (05.05.1998, 129 ВТА)
Ольга ГОВОРЦОВА (23.08.1988, 190 ВТА)
Вера ЛАПКО (29.09.1998, 264 ВТА)
ШВЕЙЦАРИЯ
Тимеа БАЩИНСКИ (08.06.1989, 20 ВТА)
Виктория ГОЛУБИЧ (16.10.1992, 51 ВТА)
Белинда БЕНЧИЧ (10.03.1997, 130 ВТА)
Мартина ХИНГИС (30.09.1980, 8 ВТА в паре).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter