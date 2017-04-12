Паоло Лоренци сыграет во втором круге соревнований в Марракеше
Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше, победив в двух сетах испанца Гильермо
Гарсию-Лопеса, — 7/6 (4), 7/5.
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За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал три
Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Лоренци померится силами со своим соотечественником Джанлуиджи Квинци.
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