Паоло Лоренци сыграет во втором круге соревнований в Марракеше

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За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал три брейк-пойнта, сделал два эйса и один раз ошибся при подаче. 33-летний Гарсия-Лопес, находящийся на 94-й позиции в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента и допустил пять двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Лоренци померится силами со своим соотечественником Джанлуиджи Квинци.