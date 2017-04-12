Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29404961/
12 апреля 2017, 15:37 | Теннис | GoTennis.ru

Паоло Лоренци сыграет во втором круге соревнований в Марракеше

Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше, победив в двух сетах испанца Гильермо Гарсию-Лопеса, — 7/6 (4), 7/5.

Итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше победив в двух сетах испанца <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсию-Лопеса</nobr> — 7/6 (4) 7/5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал три брейк-пойнта, сделал два эйса и один раз ошибся при подаче. 33-летний Гарсия-Лопес, находящийся на 94-й позиции в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента и допустил пять двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Лоренци померится силами со своим соотечественником Джанлуиджи Квинци.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Биль. Комардина и Гьорческа без борьбы прошли в 1/4 финала парных соревнований

Паоло Лоренци сыграет во втором круге соревнований в Марракеше

Марракеш. Жереми Шарди сломил сопротивление Малека Жазири