Иржи Веселы выиграл стартовый матч турнира в Марракеше

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Поединок продлился 1 час 19 минут. 53-я ракетка мира, 23-летний Иржи, сделал по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 31-летний Ванни, занимающий 122-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Grand Prix Hassan II Веселы померится силами с немцем Мишей Зверевым.