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12 апреля 2017, 15:28 | Теннис | GoTennis.ru

Иржи Веселы выиграл стартовый матч турнира в Марракеше

Чешский теннисист Иржи Веселы прошёл во второй раунд соревнований в Марракеше, обыграв в двух сетах итальянца Луку Ванни, — 6/2, 6/3.

Чешский теннисист <span class=error>Иржи</span> Веселы прошёл во второй раунд соревнований в Марракеше обыграв в двух сетах итальянца Луку <span class=error>Ванни</span> — 6/2 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 19 минут. 53-я ракетка мира, 23-летний Иржи, сделал по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 31-летний Ванни, занимающий 122-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Grand Prix Hassan II Веселы померится силами с немцем Мишей Зверевым.
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