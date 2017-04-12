Марракеш. Жереми Шарди сломил сопротивление Малека Жазири

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За время матча, продлившегося 1 час 56 минут, 66-й номер рейтинга АТР, 30-летний Жереми, записал в свой актив три брейка и восемь эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 33-летний Жазири, занимающий 58-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, сделал шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Grand Prix Hassan II Шарди сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.