Марракеш. Жереми Шарди сломил сопротивление Малека Жазири
Французский теннисист Жереми Шарди преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше, обыграв в трёх партиях Малека Жазири из Туниса, — 6/2, 4/6, 6/3.
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За время матча, продлившегося 1 час 56 минут, 66-й номер рейтинга АТР, 30-летний Жереми, записал в свой актив три брейка и восемь эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 33-летний Жазири, занимающий 58-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, сделал шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В поединке за выход в ¼ финала соревнований Grand Prix Hassan II Шарди сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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