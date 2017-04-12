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https://sport.mail.ru/news/tennis/29404684/
12 апреля 2017, 15:27 | Теннис | GoTennis.ru

Марракеш. Жереми Шарди сломил сопротивление Малека Жазири

Французский теннисист Жереми Шарди преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше, обыграв в трёх партиях Малека Жазири из Туниса, — 6/2, 4/6, 6/3.

Французский теннисист <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше обыграв в трёх партиях <span class=error>Малека</span> <span class=error>Жазири</span> из Туниса — 6/2 4/6 6/3. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 56 минут, 66-й номер рейтинга АТР, 30-летний Жереми, записал в свой актив три брейка и восемь эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 33-летний Жазири, занимающий 58-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, сделал шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Grand Prix Hassan II Шарди сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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