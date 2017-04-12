Биль. Кристина Плишкова оказалась сильнее Донны Векич

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За 53 минуты, проведённые на корте, 58-я ракетка мира, 25-летняя Кристина, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 20-летняя Векич, занимающая 82-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В ¼ финала соревнований Ladies Open Biel Bienne Плишкова сыграет с победительницей игры немки Анники Бек и чешки Маркеты Вондроушовой.