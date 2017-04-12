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12 апреля 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Биль. Кристина Плишкова оказалась сильнее Донны Векич

Чешская теннисистка Кристина Плишкова преодолела барьер второго раунда турнира в Биле, обыграв в двух сетах хорватку Донну Векич, — 6/1, 6/2.

Чешская теннисистка Кристина <span class=error>Плишкова</span> преодолела барьер второго раунда турнира в <span class=error>Биле</span> обыграв в двух сетах хорватку Донну <span class=error>Векич</span> — 6/1 6/2. Увеличить
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За 53 минуты, проведённые на корте, 58-я ракетка мира, 25-летняя Кристина, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 20-летняя Векич, занимающая 82-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В ¼ финала соревнований Ladies Open Biel Bienne Плишкова сыграет с победительницей игры немки Анники Бек и чешки Маркеты Вондроушовой.
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Биль. Кристина Плишкова оказалась сильнее Донны Векич

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