Биль. Кристина Плишкова оказалась сильнее Донны Векич
Чешская теннисистка Кристина Плишкова преодолела барьер второго раунда турнира в Биле, обыграв в двух сетах хорватку Донну Векич, — 6/1, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 53 минуты, проведённые на корте, 58-я ракетка мира, 25-летняя Кристина, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 20-летняя Векич, занимающая 82-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
В ¼ финала соревнований Ladies Open Biel Bienne Плишкова сыграет с победительницей игры немки Анники Бек и чешки Маркеты Вондроушовой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter