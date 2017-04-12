Мертенс и Заневская вызваны в сборную Бельгии на матч Fed Cup с россиянками
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Элизе Мертенс, Марина Заневская, Элисон Ван Эйтванк и Ан-Софи Месташ сыграют за сборную Бельгии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой России, сообщается на официальном сайте турнира.
Встреча пройдет
Мертенс на данный момент занимает 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Заневская — 112-я, Ван Эйтванк — 135-я, Месташ— 225-я.
Сборную России в матче представят Елена Веснина (15-е место в рейтинге), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (29) и Анна Блинкова (134).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter