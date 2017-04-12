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https://sport.mail.ru/news/tennis/29403460/
12 апреля 2017, 14:22 | Теннис | Р-Спорт

Мертенс и Заневская вызваны в сборную Бельгии на матч Fed Cup с россиянками

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Элизе Мертенс, Марина Заневская, Элисон Ван Эйтванк и Ан-Софи Месташ сыграют за сборную Бельгии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой России, сообщается на официальном сайте турнира.

Встреча пройдет 22—23 апреля на малой спортивной арене «Лужники» в Москве. Победитель матча получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

Мертенс на данный момент занимает 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Заневская — 112-я, Ван Эйтванк — 135-я, Месташ— 225-я.

Сборную России в матче представят Елена Веснина (15-е место в рейтинге), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (29) и Анна Блинкова (134).
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