Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал в Стамбуле за 53 минуты

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Матч длился 53 минуты, в течение которых украинка реализовала семь брейк-поинтов, не сделала ни одного эйса и четыре раза ошиблась на подаче.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов Козлова сыграет с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) — Полина Кудерметова (Россия).

Отметим, что в первом раунде украинская теннисистка, посеянная в Стамбуле под первым номером, победила россиянку Ольгу Дорошину.,