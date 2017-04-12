Биль. Элизе Мертенс стала четвертьфиналисткой соревнований
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс преодолела барьер второго раунда турнира в Биле, переиграв в двух сетах немку Мону Бартель, — 6/2, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 11 минут, проведённых на корте, 68-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Ladies Open Biel Bienne Мертенс сразится с эстонкой Анетт Контавейт.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter