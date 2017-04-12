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12 апреля 2017, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Биль. Элизе Мертенс стала четвертьфиналисткой соревнований

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс преодолела барьер второго раунда турнира в Биле, переиграв в двух сетах немку Мону Бартель, — 6/2, 6/4.

Бельгийская теннисистка <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> преодолела барьер второго раунда турнира в <span class=error>Биле</span> переиграв в двух сетах немку <span class=error>Мону</span> <span class=error>Бартель</span> — 6/2 6/4. Увеличить
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За 1 час 11 минут, проведённых на корте, 68-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, реализовала пять брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 26-летняя Бартель, занимающая 80-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу соперницы и сделала один эйс. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Ladies Open Biel Bienne Мертенс сразится с эстонкой Анетт Контавейт.
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