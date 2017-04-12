Биль. Элизе Мертенс стала четвертьфиналисткой соревнований

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За 1 час 11 минут, проведённых на корте, 68-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, реализовала пять брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 26-летняя Бартель, занимающая 80-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу соперницы и сделала один эйс. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Ladies Open Biel Bienne Мертенс сразится с эстонкой Анетт Контавейт.