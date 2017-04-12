Евгения Родина завершила выступление на турнире в Биле

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За время матча, продлившегося 59 минут, 78-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, совершила четыре подачи навылет и не допускала двойных ошибок. 21-летняя Анетт, занимающая 99-ю позицию в мировой классификации, сделала три брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Эстонка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В четвертьфинале турнира Ladies Open Biel Bienne Контавейт сразится либо с бельгийкой Элизе Мертенс, либо с немкой Моной Бартель.