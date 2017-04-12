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https://sport.mail.ru/news/tennis/29402651/
12 апреля 2017, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина завершила выступление на турнире в Биле

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла преодолеть барьер второго раунда соревнований в Биле, проиграв в двух сетах эстонке Анетт Контавейт, — 3/6, 2/6.

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла преодолеть барьер второго раунда соревнований в <span class=error>Биле</span> проиграв в двух сетах эстонке <span class=error>Анетт</span> Контавейт — 3/6 2/6. Увеличить
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За время матча, продлившегося 59 минут, 78-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, совершила четыре подачи навылет и не допускала двойных ошибок. 21-летняя Анетт, занимающая 99-ю позицию в мировой классификации, сделала три брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Эстонка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В четвертьфинале турнира Ladies Open Biel Bienne Контавейт сразится либо с бельгийкой Элизе Мертенс, либо с немкой Моной Бартель.
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