Сегодня день рождения у Марселя Гранольерса!
Сегодня свой 31-й день рождения отмечает испанский теннисист Марсель Гранольерс. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марселя и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Марсель Гранольерс Пуйоль родился 12 апреля 1986 года в Барселоне. Отец игрока Хавьер работает коммерческим директором, мать — учительницей. Первые шаги в теннисе Марсель сделал в возрасте пяти лет.
Профессиональную карьеру Гранольерс начал в 2003 году. За время выступлений выиграл четыре турнира АТР, заработав при этом $8,768,579.
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