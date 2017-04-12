Сегодня день рождения у Марселя Гранольерса!

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Марсель Гранольерс Пуйоль родился 12 апреля 1986 года в Барселоне. Отец игрока Хавьер работает коммерческим директором, мать — учительницей. Первые шаги в теннисе Марсель сделал в возрасте пяти лет.

Профессиональную карьеру Гранольерс начал в 2003 году. За время выступлений выиграл четыре турнира АТР, заработав при этом $8,768,579.