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https://sport.mail.ru/news/tennis/29400774/
12 апреля 2017, 11:48 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Объявлен состав сборной России на матч с командой Бельгии

Определился окончательный состав национальной сборной России на матч плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды Бельгии.

Определился окончательный состав национальной сборной России на матч <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации против команды Бельгии. Увеличить
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Капитан сборной России Анастасия Мыскина вызвала следующих теннисисток: Елену Веснину, Дарью Касаткину, Анну Блинкову и Анастасию Павлюченкову.

Напомним, что поединок команд России и Бельгии пройдёт 22—23 апреля МСА «Лужники» в Москве.
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