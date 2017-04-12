«Кубок Федерации». Объявлен состав сборной России на матч с командой Бельгии

11 апреля в Дортмунде у автобуса «Боруссии» прогремел взрыв. Это случилось, когда команда ехала на матч футбольной Лиги чемпионов против «Монако». Пострадал один игрок — испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого сломана лучевая кость.