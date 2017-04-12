«Кубок Федерации». Объявлен состав сборной России на матч с командой Бельгии
Определился окончательный состав национальной сборной России на матч
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды Бельгии.
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Капитан сборной России Анастасия Мыскина вызвала следующих теннисисток: Елену Веснину, Дарью Касаткину, Анну Блинкову и Анастасию Павлюченкову.
Напомним, что поединок команд России и Бельгии пройдёт
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