Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29400478/
12 апреля 2017, 11:29 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия была включена в заявку сборной Франции на поединок «Кубка Федерации» без её согласия

Французская теннисистка Каролин Гарсия была включена капитаном Янником Ноа в состав национальной команды для участия в матче плей-офф «Кубка Федерации» против Испании без её согласия, сообщает бельгийское издание Tennis Actu.

Французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> была включена капитаном <span class=error>Янником</span> <span class=error>Ноа</span> в состав национальной команды для участия в матче <nobr>плей-офф</nobr> Кубка Федерации против Испании без её согласия сообщает бельгийское издание Tennis <span class=error>Actu</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее спортсменка объявила, что не планирует выступать на турнирах в Штутгарте и Рабате по причине воспаления седалищного нерва.

Отметим, что президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли пригрозил Гарсии санкциями, в случае её неявки на встречу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

"Кубок Федерации". Объявлен состав сборной России на матч с командой Бельгии

Каролин Гарсия была включена в заявку сборной Франции на поединок "Кубка Федерации" без её согласия

Амин Ахуда: Такое чувство, словно всё это происходит во сне