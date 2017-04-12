Каролин Гарсия была включена в заявку сборной Франции на поединок «Кубка Федерации» без её согласия
Французская теннисистка Каролин Гарсия была включена капитаном Янником Ноа в состав национальной команды для участия в матче
плей-офф «Кубка Федерации» против Испании без её согласия, сообщает бельгийское издание Tennis Actu.
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Ранее спортсменка объявила, что не планирует выступать на турнирах в Штутгарте и Рабате по причине воспаления седалищного нерва.
Отметим, что президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли пригрозил Гарсии санкциями, в случае её неявки на встречу.
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