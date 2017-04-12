Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на турнире в Базеле
Организаторы соревнований Swiss Indoors Basel, которые пройдут с 23 по 29 октября в Базеле, объявили о том, что своё участие в турнире подтвердили швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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«В 2015 году Роджер и Рафа подарили нам финал мечты. Кто знает, возможно им удастся повторить его в этом сезоне», — цитирует директора соревнований Роджера Бреннвальда Tennis World USA.
Отметим, что в Базеле также выступят, в частности, ещё один хозяин кортов Стэн Вавринка и австралиец Ник Киргиос.
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