Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на турнире в Базеле

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«В 2015 году Роджер и Рафа подарили нам финал мечты. Кто знает, возможно им удастся повторить его в этом сезоне», — цитирует директора соревнований Роджера Бреннвальда Tennis World USA.

Отметим, что в Базеле также выступят, в частности, ещё один хозяин кортов Стэн Вавринка и австралиец Ник Киргиос.