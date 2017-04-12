Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29398886/
12 апреля 2017, 9:43 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на турнире в Базеле

Организаторы соревнований Swiss Indoors Basel, которые пройдут с 23 по 29 октября в Базеле, объявили о том, что своё участие в турнире подтвердили швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Организаторы соревнований Swiss Indoors Basel которые пройдут с 23 по 29 октября в Базеле объявили о том что своё участие в турнире подтвердили швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> и испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В 2015 году Роджер и Рафа подарили нам финал мечты. Кто знает, возможно им удастся повторить его в этом сезоне», — цитирует директора соревнований Роджера Бреннвальда Tennis World USA.

Отметим, что в Базеле также выступят, в частности, ещё один хозяин кортов Стэн Вавринка и австралиец Ник Киргиос.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на турнире в Базеле

Богота. Франческа Скьявоне прошла во второй круг соревнований

Катержина Синякова отдала сопернице четыре гейма на старте турнира в Боготе