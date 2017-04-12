Богота. Франческа Скьявоне прошла во второй круг соревнований

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Поединок продолжался 1 час 25 минут. 168-я ракетка мира, 36-летняя Франческа, сделала пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 22-летняя Тиг, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Claro Open Colsanitas Скьявоне померится силами со словенкой Далилой Якупович.