Катержина Синякова отдала сопернице четыре гейма на старте турнира в Боготе
Чешская теннисистка Катержина Синякова преодолела барьер первого раунда соревнований в Боготе, обыграв в двух сетах швейцарку Жиль Тайкманн, — 6/0, 6/4.
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Матч продлился 1 час 26 минут. 38-я ракетка мира, 20-летняя Катержина, записала в свой актив пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 19-летняя Тайкманн, занимающая 208-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу оппонентки и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге турнира Claro Open Colsanitas Синякова сразится с испанкой Сарой
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