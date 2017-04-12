Катержина Синякова отдала сопернице четыре гейма на старте турнира в Боготе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продлился 1 час 26 минут. 38-я ракетка мира, 20-летняя Катержина, записала в свой актив пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 19-летняя Тайкманн, занимающая 208-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу оппонентки и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.