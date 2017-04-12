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12 апреля 2017, 9:14 | Теннис | GoTennis.ru

Катержина Синякова отдала сопернице четыре гейма на старте турнира в Боготе

Чешская теннисистка Катержина Синякова преодолела барьер первого раунда соревнований в Боготе, обыграв в двух сетах швейцарку Жиль Тайкманн, — 6/0, 6/4.

Чешская теннисистка <span class=error>Катержина</span> <span class=error>Синякова</span> преодолела барьер первого раунда соревнований в Боготе обыграв в двух сетах швейцарку <span class=error>Жиль</span> Тайкманн — 6/0 6/4. Увеличить
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Матч продлился 1 час 26 минут. 38-я ракетка мира, 20-летняя Катержина, записала в свой актив пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 19-летняя Тайкманн, занимающая 208-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу оппонентки и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Claro Open Colsanitas Синякова сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
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