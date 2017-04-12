Ирина Хромачёва добилась победы на старте соревнований в Боготе
92-й номер рейтинга WTA, 21-летняя россиянка Ирина Хромачёва, вышла во второй круг турнира Claro Open Colsanitas в столице Колумбии, одолев в дебютном поединке 774-ю ракетку мира, 16-летнюю хозяйку кортов Эмилиану Аранго, — 6/2, 6/2.
Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 12 минут. За это время Ирина записала в свой актив два эйса и три двойные ошибки, реализовав шесть
Следующей оппоненткой Хромачёвой на соревнованиях в Боготе станет испанка Лара Арруабаррена, которая накануне взяла верх над швейцаркой Конни Перрин.
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