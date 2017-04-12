Ирина Хромачёва добилась победы на старте соревнований в Боготе

Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 12 минут. За это время Ирина записала в свой актив два эйса и три двойные ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов, тогда как Эмилиана выполнила один эйс, сделала два брейка и трижды ошиблась на подаче.

Следующей оппоненткой Хромачёвой на соревнованиях в Боготе станет испанка Лара Арруабаррена, которая накануне взяла верх над швейцаркой Конни Перрин.