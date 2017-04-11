Дэвид Хаггерти: Думаю, что многие игроки извлекли урок из опыта Шараповой
Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти прокомментировал решения организаторов турниров в Штутгарте, Риме и Мадриде предоставить россиянке Марии Шараповой wild card.
«Мы всегда стараемся защищать «чистых» игроков. Мария получила дисквалификацию, которую она честно отбыла. Уверен, что юное поколение спортсменов извлекли урок из этой всей истории.
Хотели бы мы того, или нет, но мы никак не можем повлиять на предоставление Шараповой приглашений в основную сетку соревнований. Это решают исключительно оргкомитеты турниров, — цитирует Хаггерти ресурс Tennis World USA.
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