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11 апреля 2017, 20:42 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Швейцарии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Биле (призовой фонд — 226 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого круга <span class=error>Саснович</span> занимающая 108-е место в мировом рейтинге обыграла француженку Полин Парментье у которой 64-я позиция в рейтинге — 3:6 6:2 6:3. Увеличить
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Сегодня в поединке первого круга Саснович, занимающая 108-е место в мировом рейтинге, обыграла француженку Полин Парментье, у которой 64-я позиция в рейтинге — 3:6, 6:2, 6:3. Александра Саснович пробилась в основную сетку этих соревнований через квалификационный этап.

На турнире в турецком Стамбуле (призовой фонд — 60 тыс. евро) белоруска Вера Лапко (264-й номер рейтинга WTA) победила в первом круге словацкую теннисистку Викторию Кузмову (169) — 6:2, 6:3.

Для белорусских теннисисток эти турниры являются проверкой сил перед полуфинальным матчем Кубка Федерации, который состоится 22—23 апреля в Минске.

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