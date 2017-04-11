Claro Open Colsanitas. Екатерина Александрова в двух сетах уступила Саре Эррани
22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 89-е место в рейтинге WTA, покидает турнира в столице Колумбии, потерпев поражение от 121-й ракетки мира, 29-летней итальянки Сары Эррани, — 2/6, 4/6.
Матч длился 1 час 9 минут. За это время Екатерина записала в свой актив пять эйсов и девять двойных ошибок, реализовав четыре
В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Боготе Эррани померится силами с американкой Сачией Викери.
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