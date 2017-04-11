Claro Open Colsanitas. Екатерина Александрова в двух сетах уступила Саре Эррани

Матч длился 1 час 9 минут. За это время Екатерина записала в свой актив пять эйсов и девять двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта. Сара сделала семь брейков и дважды ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Боготе Эррани померится силами с американкой Сачией Викери.