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https://sport.mail.ru/news/tennis/29394716/
11 апреля 2017, 20:14 | Теннис | GoTennis.ru

Claro Open Colsanitas. Екатерина Александрова в двух сетах уступила Саре Эррани

22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 89-е место в рейтинге WTA, покидает турнира в столице Колумбии, потерпев поражение от 121-й ракетки мира, 29-летней итальянки Сары Эррани, — 2/6, 4/6.

Матч длился 1 час 9 минут. За это время Екатерина записала в свой актив пять эйсов и девять двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта. Сара сделала семь брейков и дважды ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Боготе Эррани померится силами с американкой Сачией Викери.
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