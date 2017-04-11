Тарпищев: Южный может вернуться в сборную России и сыграть в Кубке Дэвиса
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Михаил Южный не завершил карьеру в сборной и может помочь национальной команде в Кубке Дэвиса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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Южный является двукратным победителем Кубка Дэвиса. В последний раз он выступал в этом турнире за сборную России в 2012 году. В составе национальной команды теннисист одержал 21 победу и потерпел 17 поражений.
«Южный не объявлял о завершении карьеры в сборной, так что может вернуться и сыграть в Кубке Дэвиса, — сказал Тарпищев. — У нас сейчас молодая сборная, которой требуется поддержка ветеранов. Так, в матче со сборной Венгрии могут сыграть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и
Во вторник прошла жеребьевка Кубка Дэвиса, сборная России сыграет с венграми
Тарпищев также сообщил, что не сможет присутствовать на предстоящем матче, хотя является капитаном сборной. «Я буду участвовать в сессии МОК в Лиме, где будут проходить выборы столицы Олимпиады-2024. Еще много времени, но на капитанском мостике будет
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