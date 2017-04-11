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11 апреля 2017, 15:43 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Южный может вернуться в сборную России и сыграть в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Михаил Южный не завершил карьеру в сборной и может помочь национальной команде в Кубке Дэвиса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В последний раз теннисист выступал в этом турнире за сборную России в 2012 году. Увеличить
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Южный является двукратным победителем Кубка Дэвиса. В последний раз он выступал в этом турнире за сборную России в 2012 году. В составе национальной команды теннисист одержал 21 победу и потерпел 17 поражений.

«Южный не объявлял о завершении карьеры в сборной, так что может вернуться и сыграть в Кубке Дэвиса, — сказал Тарпищев. — У нас сейчас молодая сборная, которой требуется поддержка ветеранов. Так, в матче со сборной Венгрии могут сыграть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и кто-то из опытных теннисистов».

Во вторник прошла жеребьевка Кубка Дэвиса, сборная России сыграет с венграми 15—17 сентября. По словам Тарпищева, российская команда будет фаворитом в этой паре. «Несмотря на то, что мы будем в гостях, конечно, фаворитами являемся именно мы. Венгрия обладает богатой теннисной историей и сейчас в стране идет возрождение этого вида спорта», — сказал собеседник агентства.

Тарпищев также сообщил, что не сможет присутствовать на предстоящем матче, хотя является капитаном сборной. «Я буду участвовать в сессии МОК в Лиме, где будут проходить выборы столицы Олимпиады-2024. Еще много времени, но на капитанском мостике будет кто-то из моих помощников», — отметил президент Федерации тенниса России.
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Тарпищев, скорее всего, пропустит матч теннисистов РФ с венграми из-за сессии МОК

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Капитан мужской сборной России по теннису и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил агентству «Р-Спорт», что, скорее всего, пропустит матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса из-за участия в сессии МОК.
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