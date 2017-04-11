Тарпищев: Южный может вернуться в сборную России и сыграть в Кубке Дэвиса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Южный является двукратным победителем Кубка Дэвиса. В последний раз он выступал в этом турнире за сборную России в 2012 году. В составе национальной команды теннисист одержал 21 победу и потерпел 17 поражений.

«Южный не объявлял о завершении карьеры в сборной, так что может вернуться и сыграть в Кубке Дэвиса, — сказал Тарпищев. — У нас сейчас молодая сборная, которой требуется поддержка ветеранов. Так, в матче со сборной Венгрии могут сыграть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и кто-то из опытных теннисистов».

Во вторник прошла жеребьевка Кубка Дэвиса, сборная России сыграет с венграми 15—17 сентября . По словам Тарпищева, российская команда будет фаворитом в этой паре. «Несмотря на то, что мы будем в гостях, конечно, фаворитами являемся именно мы. Венгрия обладает богатой теннисной историей и сейчас в стране идет возрождение этого вида спорта», — сказал собеседник агентства.