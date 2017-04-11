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https://sport.mail.ru/news/tennis/29391330/
11 апреля 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

Анетт Контавейт пробилась во второй раунд турнира в Биле

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт преодолела барьер первого круга соревнований в Биле (Швейцария), нанеся поражение в двух сетах британке Хизер Уотсон, — 7/6 (2), 6/2.

Эстонская теннисистка <span class=error>Анетт</span> Контавейт преодолела барьер первого круга соревнований в <span class=error>Биле</span> (Швейцария) нанеся поражение в двух сетах британке <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> — 7/6 (2) 6/2. Увеличить
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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 99-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летняя Уотсон, занимающая 110-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы и допустила семь двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Ladies Open Biel Bienne Контавейт сразится с россиянкой Евгенией Родиной.
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