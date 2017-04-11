Биль. Сорана Кырстя потерпела поражение от Донны Векич
Румынская теннисистка Сорана Кырстя не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Биле, проиграв в двух сетах хорватке Донне Векич, — 4/6, 1/6.
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Поединок продлился 1 час 16 минут. 61-я ракетка мира, 27-летняя Кырстя, записала на свой счёт четыре брейка, три подачи навылет и одну двойную ошибку. 20-летняя Донна, занимающая 82-ю позицию в мировой классификации, не делала эйсов и дважды ошиблась на своей подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.
Во втором круге соревнований Ladies Open Biel Bienne Векич будет противостоять чешке Кристине Плишковой.
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