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https://sport.mail.ru/news/tennis/29391329/
11 апреля 2017, 15:41 | Теннис | GoTennis.ru

Биль. Сорана Кырстя потерпела поражение от Донны Векич

Румынская теннисистка Сорана Кырстя не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Биле, проиграв в двух сетах хорватке Донне Векич, — 4/6, 1/6.

Румынская теннисистка <span class=error>Сорана</span> <span class=error>Кырстя</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в <span class=error>Биле</span> проиграв в двух сетах хорватке Донне <span class=error>Векич</span> — 4/6 1/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 16 минут. 61-я ракетка мира, 27-летняя Кырстя, записала на свой счёт четыре брейка, три подачи навылет и одну двойную ошибку. 20-летняя Донна, занимающая 82-ю позицию в мировой классификации, не делала эйсов и дважды ошиблась на своей подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Ladies Open Biel Bienne Векич будет противостоять чешке Кристине Плишковой.
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