Марракеш. Борна Чорич добился победы на старте соревнований
Хорватский теннисист Борна Чорич преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше, обыграв в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана, — 6/3, 6/2.
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Матч продолжался 1 час 48 минут. 79-я ракетка мира, 20-летний Борна, реализовал четыре
Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Чорич померится силами с победителем игры местного игрока Реды Эль Амрани и Федерико Дельбониса из Аргентины.
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