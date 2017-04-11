Марракеш. Борна Чорич добился победы на старте соревнований

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Матч продолжался 1 час 48 минут. 79-я ракетка мира, 20-летний Борна, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал пять эйсов и четырежды ошибался при подаче. 24-летний Шварцман, занимающий 41-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и допустил четыре двойные ошибки. Хорват увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Чорич померится силами с победителем игры местного игрока Реды Эль Амрани и Федерико Дельбониса из Аргентины.