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11 апреля 2017, 15:32 | Теннис | GoTennis.ru

Марракеш. Борна Чорич добился победы на старте соревнований

Хорватский теннисист Борна Чорич преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше, обыграв в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана, — 6/3, 6/2.

Хорватский теннисист Борна <span class=error>Чорич</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Марракеше обыграв в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана — 6/3 6/2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 48 минут. 79-я ракетка мира, 20-летний Борна, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал пять эйсов и четырежды ошибался при подаче. 24-летний Шварцман, занимающий 41-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и допустил четыре двойные ошибки. Хорват увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Чорич померится силами с победителем игры местного игрока Реды Эль Амрани и Федерико Дельбониса из Аргентины.
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