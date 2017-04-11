Касаткина: Месяц назад была больше ребёнком, а сейчас стала взрослее

Дарья Касаткина на прошлой неделе завоевала свой первый титул WTA. Россиянка стала сильнейшей на турнире в Чарльстоне и получила долгожданный дебютный трофей. О том, насколько это было важно для Дарьи, говорили её слезы во время объятий с тренером Владимиром Платеником через минуту после победы над Еленой Остапенко. На церемонии награждения Касаткину тоже переполняли эмоции. Через некоторое время после этого триумфа россиянка пообщалась с корреспондентом WTA Insider Кортни Нгуйен.

«Играю благодаря своему брату»

— Прежде всего что вы сейчас чувствуете?

— Это потрясающие ощущения. Я до сих пор не могу поверить, что я здесь, что я завоевала трофей, который стал первым в моей карьере. Я очень рада и теперь с нетерпением жду новых турниров.



— То есть уже сейчас вы готовитесь к следующим стартам? Вы уже осознали, что победили в Чарльстоне?

— На самом деле у меня ещё не было времени. Пока я успела только быстро пообедать. Но по ощущениям я до сих пор нахожусь словно на другой планете. Возможно, завтра (разговор состоялся в воскресенье, 9 апреля. — Прим. «Чемпионата») я смогу лучше понять, чего именно я добилась.



— Уверена, что вы представляли свою первую победу на турнире WTA. Сегодня всё было именно так, как вы и воображали?

— Трудно сказать, потому что меня переполняли разные эмоции. Я даже не могу их описать. Я улыбалась, смеялась, было всё. Из меня выплеснулись все возможные эмоции, которые у меня были.

— Победа — это плод работы команды. Вам помогают брат и тренер, Владо Платеник. Расскажите об их вкладе.

— Я играю в теннис благодаря своему брату. Он играл забавы ради лет до 17−18. Когда мне было пять, мои родители решали, чем я буду заниматься, каким видом спорта. Мой брат сказал им отдать меня в теннис. Это отличный вид спорта, тебе нужно использовать всё своё тело. С этого момента брат контролировал весь тренировочный процесс. Мы стали ездить вместе. Надеюсь, мы продолжим делать это и дальше.



Что касается Владо, то мы работаем вместе 2,5 года. Я многому у него учусь. Именно благодаря нему я сделала большой шаг вперёд. Я рада, что мы продолжаем прогрессировать и идём вперёд.

«Хотела выиграть титул быстрее»

— Может быть, вы завоевали этот титул слишком рано? Или вы уже давно о нём мечтали?

— На самом деле я хотела выиграть быстрее. Даже по ходу своего первого сезона я думала: «Когда же я впервые стану чемпионкой?». Я играла хорошо, дошла до нескольких полуфиналов. Каждый хочет добиться чего-то как можно быстрее. У меня это случилось незадолго до 20-летия, и я рада, что выиграла в Чарльстоне. Это прекрасный город и очень хороший турнир. Я благодарна за всё.

— Можете ли вы сравнить ваши эмоции после победы на юниорском «Ролан Гаррос» и здесь, в Чарльстоне?

— Грунт подарил мне самые радостные эмоции на теннисном корте! Я была очень рада, когда выиграла «Ролан Гаррос», но сегодня мои эмоции даже сильнее.



— Вы приехали в Чарльстон после неудачной части сезона на харде. Вы проиграли четыре матча подряд. Почему на этой неделе всё получилось?

— Я была недовольна своими результатами, но при этом у меня появилась сильная мотивация после окончания хардовых турниров. Мы начали упорно работать, я стала более дисциплинированной. Спасибо моей команде, потому что ещё месяц назад я была больше ребёнком, сейчас же я стала более зрелой. Это ключ к успеху. Ты должен решить, чего ты действительно хочешь добиться в жизни.



— У вас были разговоры внутри команды о том, что нужно поменять?

— Да, у меня был один из самых трудных разговоров в жизни, потому что трудно говорить с членами твоей команды, когда почти нет позитива. Когда у тебя есть проблемы в карьере, в жизни, тебе не хочется это обсуждать, но ты должен это делать, чтобы найти способ преодолеть эти трудности. Это надо было сделать.

— Вы говорите о потере уверенности или о чём-то другом?

— Я думаю, что дело в уверенности и в психологии. Все играют хорошо, просто кто-то лучше подготовлен психологически, а кто-то хуже. Психологически ты должен быть готов ко всему, что произойдёт в твоей жизни.



«Платеник спускает меня с небес на землю»

— Вы говорили, что на этой неделе Платеник довольно жёстко с вами разговаривал.

— На самом деле уже на протяжении месяца, но особенно на этой неделе.



— Такие разговоры помогают вам становиться более зрелой? Почему эти беседы так важны?

— Это важно, потому что он спускает меня с небес на землю. Иногда ты витаешь в облаках и забываешь… нет, не то, как надо играть в теннис, а как надо себя вести на корте и какие решения принимать. Поэтому важно, если кто-то ущипнёт тебя и ты вновь поймёшь, чего ты хочешь и что надо делать.