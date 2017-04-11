Биль. Евгения Родина прошла во второй круг на отказе Тимеа Бабош
Российская теннисистка Евгения Родина преодолела барьер первого раунда турнира в Биле на отказе венгерки Тимеа Бабош. Игра была остановлена во втором сете при счёте 7/6 (2), 4/2.
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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 78-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, сделала три брейка и эйса, столько же раз ошибившись при подаче. 23-летняя Бабош, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы, совершила шесть эйсов и три двойные ошибки. Россиянка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.
Во втором круге соревнований Ladies Open Biel Bienne Родина померится силами с победительницей игры эстонки Анетт Контавейт и британки Хизер Уотсон.
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