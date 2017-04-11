«Кубок Федерации». Объявлен состав сборной Франции на матч с командой Испании
Определился окончательный состав национальной сборной Франции на матч
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды Испании.
Капитан женской сборной Франции Янник Ноа пригласил следующих теннисисток: Кристину Младенович, Каролин Гарсию, Ализе Корне и Полин Пармантье.
Напомним, что в ¼ финала соревнований Франция проиграла Швейцарии, а Испания потерпела поражение от Чехии.
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