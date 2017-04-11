Осеан Додин стала участницей второго раунда турнира в Биле

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За время матча, продлившегося 1 час 8 минут, 59-я ракетка мира, 20-летняя Осеан, записала в свой актив пять брейков и 11 эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 31-летняя Се Су-Вей, занимающая 94-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, сделала три эйса и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Open Ladies Biel Bienne Додин сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с британкой Наоми Броуди.