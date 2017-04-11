Тарпищев, скорее всего, пропустит матч теннисистов РФ с венграми из-за сессии МОК

По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник в Лондоне, россиянам в соперники достались венгры. Встреча, победитель которой получит право сыграть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в следующем сезоне, пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября. Очередная сессия МОК, на которой будет выбрана столица Олимпийских игр 2024 года, пройдет с 13 по 17 сентября в Лиме (Перу).

«Хороший жребий, хоть и на выезде. Самыми плохими вариантами были Индия и Колумбия на выезде. Тут вопрос акклиматизации и адаптации, было бы сложно играть. Плюс в Индии играли бы на траве. Но и матч с венграми, естественно, легкой прогулкой не будет. Плюс меня, скорее всего, не будет из-за сессии МОК, там нужно будет голосовать. Роль капитана будет исполнять кто-то из троих: (Сергей) Леонюк, (Андрей) Ольховский, (Игорь) Куницын», — сказал Тарпищев по телефону.