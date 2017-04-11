Тарпищев, скорее всего, пропустит матч теннисистов РФ с венграми из-за сессии МОК
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Капитан мужской сборной России по теннису и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил агентству «Р-Спорт», что, скорее всего, пропустит матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса из-за участия в сессии МОК.
По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник в Лондоне, россиянам в соперники достались венгры. Встреча, победитель которой получит право сыграть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в следующем сезоне, пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября. Очередная сессия МОК, на которой будет выбрана столица Олимпийских игр 2024 года, пройдет с 13 по 17 сентября в Лиме (Перу).
«Хороший жребий, хоть и на выезде. Самыми плохими вариантами были Индия и Колумбия на выезде. Тут вопрос акклиматизации и адаптации, было бы сложно играть. Плюс в Индии играли бы на траве. Но и матч с венграми, естественно, легкой прогулкой не будет. Плюс меня, скорее всего, не будет
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