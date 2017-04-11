Кафельников: Теннисистка Касаткина победой в США избавилась от бремени на плечах
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Первая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере поможет россиянке Дарье Касаткиной полностью раскрепоститься, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Касаткина на прошлой неделе стала победительницей турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышал 700 тысяч долларов. Этот триумф позволил 19-летней россиянке подняться на 29-е место в рейтинге WTA.
«Я очень рад за Дарью. Первый титул всегда стоит на особом месте. Я думаю, что теперь все соперницы будут понимать, что Дарья способна выигрывать турниры. У нее самой не будет уже закрепощенности, и это бремя, которое было на ее плечах, сошло. Я думаю, что это не последний победный турнир в карьере Дарьи», — сказал Кафельников по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter