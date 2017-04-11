Кафельников: Теннисистка Касаткина победой в США избавилась от бремени на плечах

Касаткина на прошлой неделе стала победительницей турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышал 700 тысяч долларов. Этот триумф позволил 19-летней россиянке подняться на 29-е место в рейтинге WTA.

«Я очень рад за Дарью. Первый титул всегда стоит на особом месте. Я думаю, что теперь все соперницы будут понимать, что Дарья способна выигрывать турниры. У нее самой не будет уже закрепощенности, и это бремя, которое было на ее плечах, сошло. Я думаю, что это не последний победный турнир в карьере Дарьи», — сказал Кафельников по телефону.