Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29388968/
11 апреля 2017, 13:23 | Теннис | Р-Спорт

Кафельников: Теннисистка Касаткина победой в США избавилась от бремени на плечах

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Первая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере поможет россиянке Дарье Касаткиной полностью раскрепоститься, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Касаткина на прошлой неделе стала победительницей турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышал 700 тысяч долларов. Этот триумф позволил 19-летней россиянке подняться на 29-е место в рейтинге WTA.

«Я очень рад за Дарью. Первый титул всегда стоит на особом месте. Я думаю, что теперь все соперницы будут понимать, что Дарья способна выигрывать турниры. У нее самой не будет уже закрепощенности, и это бремя, которое было на ее плечах, сошло. Я думаю, что это не последний победный турнир в карьере Дарьи», — сказал Кафельников по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы