По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник в Лондоне, россиянам, которые были в числе сеяных команд, в соперники достались венгры. Встреча, победитель которой получит право сыграть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в следующем сезоне, пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября.

«Надо сказать, что это — не худший вариант. Хотя на этой стадии слабых соперников не бывает. За выход в Мировую группу борются все. Я думаю, что какой-то перевес будет у нашей сборной, но не такой однозначный. Безусловно, нужно будет выставлять сильнейший состав. Я очень надеюсь, что ребята будут в хорошей форме, и мы в следующем году будем играть в Мировой группе», — сказал Кафельников по телефону.

Стоит отметить, что в настоящий момент в топ-100 мирового рейтинга входят пять россиян: Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (61), Андрей Кузнецов (71), Михаил Южный (88) и Евгений Донской (99). Лучший из венгров Мартон Фучович занимает 147-е место в рейтинге ATP.