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11 апреля 2017, 12:57 | Теннис | Р-Спорт

Кафельников: Сборная Венгрии — не худший вариант жеребьевки для теннисистов РФ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Жеребьевка матчей плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса сложилась благосклонно для сборной России, определив ей в соперники команду Венгрии, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник в Лондоне, россиянам, которые были в числе сеяных команд, в соперники достались венгры. Встреча, победитель которой получит право сыграть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в следующем сезоне, пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября.

«Надо сказать, что это — не худший вариант. Хотя на этой стадии слабых соперников не бывает. За выход в Мировую группу борются все. Я думаю, что какой-то перевес будет у нашей сборной, но не такой однозначный. Безусловно, нужно будет выставлять сильнейший состав. Я очень надеюсь, что ребята будут в хорошей форме, и мы в следующем году будем играть в Мировой группе», — сказал Кафельников по телефону.

Стоит отметить, что в настоящий момент в топ-100 мирового рейтинга входят пять россиян: Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (61), Андрей Кузнецов (71), Михаил Южный (88) и Евгений Донской (99). Лучший из венгров Мартон Фучович занимает 147-е место в рейтинге ATP.
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