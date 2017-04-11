Кафельников: Сборная Венгрии — не худший вариант жеребьевки для теннисистов РФ
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Жеребьевка матчей плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса сложилась благосклонно для сборной России, определив ей в соперники команду Венгрии, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник в Лондоне, россиянам, которые были в числе сеяных команд, в соперники достались венгры. Встреча, победитель которой получит право сыграть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в следующем сезоне, пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября.
«Надо сказать, что это — не худший вариант. Хотя на этой стадии слабых соперников не бывает. За выход в Мировую группу борются все. Я думаю, что
Стоит отметить, что в настоящий момент в топ-100 мирового рейтинга входят пять россиян: Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (61), Андрей Кузнецов (71), Михаил Южный (88) и Евгений Донской (99). Лучший из венгров Мартон Фучович занимает 147-е место в рейтинге ATP.
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