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11 апреля 2017, 12:30 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Сборная Казахстана сыграет дома с Аргентиной в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

В Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В Лондоне состоялась жеребьевка <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span>. Увеличить
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Сборная Казахстана примет в Астане команду Аргентины. Матчи пройдут 15—17 сентября.

Кубок Дэвиса. Плей-офф

Мировой группы

Казахстан — Аргентина.

Колумбия — Хорватия.

Швейцария — Беларусь.

Венгрия — Россия.

Нидерланды — Чехия.

Португалия — Германия.

Япония — Бразилия.

Канада — Индия.

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