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11 апреля 2017, 12:27 | Теннис | Чемпионат.com

Сборная РФ на выезде сыграет с венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

В Лондоне состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В Лондоне состоялась жеребьёвка <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span>. Увеличить
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Сборная России на выезде сыграет с командой Венгрии. Матчи пройдут 15—17 сентября.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы
Казахстан — Аргентина.
Колумбия — Хорватия.
Швейцария — Беларусь.
Венгрия — Россия.
Нидерланды — Чехия.
Португалия — Германия.
Япония — Бразилия.
Канада — Индия.
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