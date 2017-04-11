Сборная РФ на выезде сыграет с венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
В Лондоне состоялась жеребьёвка
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
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Сборная России на выезде сыграет с командой Венгрии. Матчи пройдут
Кубок Дэвиса.
Казахстан — Аргентина.
Колумбия — Хорватия.
Швейцария — Беларусь.
Венгрия — Россия.
Нидерланды — Чехия.
Португалия — Германия.
Япония — Бразилия.
Канада — Индия.
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